Il primo turno di Coppa di Germania regala già un'eliminazione importante, quella dell'Hannover che dopo il pareggio per 3-3 contro ilviene estromesso ai rigori. Senza problemi il, che rifila 7 reti al Bersenbruck (2 Honorat, 2 Cvancara, Ngoumou, Hack, Ranos). Passa ilcontro il Karlsruher, 2-1, così come lo, che supera in trasferta l'Eintracht Braunschweig per 1-2.