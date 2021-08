Il Bayern Monaco ha ottenuto una vittoria clamorosa, non tanto per l'avversario quanto per il risultato. In Coppa di Germania, i bavaresi allenato da Nagelsmann hanno battuto con un umiliante 12 a 0 il Bremer SV, quadra di quinta divisione tedesca con sede a Brema.



I marcatori.



Bremer-Bayern Monaco 0-12: 8', 28', 35' e 82' Choupo-Moting, 16' e 49' Musiala, 27' autogol Warm, 47' Tillman, 65' Sané, 80' Cuisance, 86' Sarr, 88'Tolisso.