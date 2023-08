La Coppa di Germania va avanti, con molti match andati in scena nel pomeriggio. Si registrano diverse goleade, nelle 12 partite valide per il primo turno del torneo. Spicca l'8-0 dell'Heidenheim ai danni del Rostocker, ma non è da meno l'Eintracht Francoforte che supera 7-0 il Lokomotive Lipsia. Trionfa per 6-0 anche il Wolfsburg sul campo del Maccabi Berlin, così come il Paderborn che infligge un pesante 7-0 all'Energie Cottbus.



Questi tutti i risultati del pomeriggio:



Rostocker-Heidenheim 0-8

Rot-Weiss Essen-Amburgo 3-4

Lokomotive Lipsia-Eintracht Francoforte 0-7

Rot-Weiss Koblenz-Kaiserslautern 0-5

Illertissen-Fortuna Dusseldorf 1-3

Oberachern-Friburgo 0-2

Unterhaching-Augsburg 2-0

Makkabi Berlin-Wolfsburg 0-6

Energie Cottbus-Paderborn 0-7

Astoria Walldorf-Union Berlin 0-4

Frankfurt-Hansa Rostock 1-1 (0-3 d.c.r)