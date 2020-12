In scena oggi la Coppa di Germania, con il programma dei sedicesimi di finale, alle 18.30, alle 20 e alle 20.45. In campo anche alcune squadre di Bundesliga, come RB Lipsia, ​Schalke 04, Hoffenheim, Dortmund e 'Gladbach. Di seguito tutti i risultati:



h 18.30 Augsburg-RB Lipsia 0-3 - 11' Orban, 75' Poulsen, 82' Angelino

h 18.30 Colonia-Osnabruck 1-0 - 45+1' Modeste

h 18.30 Hoffenheim-Furth 2-2 - 2' Kramaric (H), 21' Ernst (F), 46' Meyerhofer (F), 49' Akpoguma (H)

h 18.30 Ulm-Schalke 04 1-3 - 27' Serdar (S); 51' e 62' Rahman (S), 82' Reichart (U)

h 20.00 Braunschweig-Dortmund

h 20.45 Dresda-Darmstadt

h 20.45 Elversberg.Monchengladbach

h 20.45 Union Berlin-Paderborn