Coppa di Germania, il Bayer Leverkusen non si ferma e vola in semifinale: il dato da record

Trenta partite stagionali, 26 vittorie e 4 pareggi. E' il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, che vola in semifinale di Coppa di Germania (DFB Pokal), battendo 3-2 lo Stoccarda al termine di una sfida intensissima alla BayArena.



Gli ospiti passano in vantaggio due volte: sblocca Anton, poi Fuhrich raddoppia dopo il momentaneo 1-1 di Andrich. Adli trova il 2-2 al 66' e al 90' Tah fa impazzire i suoi tifosi. Un altro grande risultato in una stagione fin qui praticamente perfetta.



Xabi Alonso raggiunge così Fortuna Dusseldorf e Kaiserslautern tra le migliori 4 della competizione, in attesa di Saarbrucken-Borussia Monchengladbach di domani.