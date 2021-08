In attesa dell'inizio della Bundesliga, in scena settimana prossima, oggi in Germania in campo la DFB Pokal, la Coppa nazionale, con le partite del primo turno. In campo, tra le altre, Stoccarda, Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund:



h 15 BFC Dynamo-Stoccarda 0-6 - 26' Al Ghaddioui (S), 45' Sosa (S), 53' Mavropanos (S), 68' Klimowicz (S), 82' Sankho (S), 88' Churlinov (S)

h 15 Greiswald-Augsburg 2-4 - 41' Winther (A), 52' Niederlechner (A), 68' Jensen (A), 80' Hahn (A)

h 15 Lokomotive Leipzig- Leverkusen 0-3 - 6' e 87' Demirbay (L), 14' Bellarabi (L)

h 15 Norderstedt-Hannover 0-4

h 15 Osnabruck-Werder Brema 2-0

h 15 Sandhausen-RB Lipsia 0-4 - 20' Orban (R), 45' Haidara (R), 60' Nkunku (R), 82' Szoboszlai (R)

h 15 SC Weiche 08-Kiel 2-4 dts

h 15 SpVgg Bayreuth-Bielefeld 3-6 - 11' e 79' Laursen (B), 28' Klos (B), 73' Nilsson (B), 50' e 85' Lasme (B)

h 15 Wuppetaler-Bochum 1-2 dts - 53' Zoller (B), 112' Tesche (B)

h 18.30 Babelsberg-Furth

h 18.30 Magdeburg-St. Pauli

h 18.30 Ulm-Norimberga

h 20.45 Wehen-Borussia Dortmund