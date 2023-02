Gli ottavi di finale di Coppa di Germania proseguono: oggi si sono giocate due partite, una che ha visto il successo del Friburgo sul Sandhausen con Lienhart e Petersen, e l'altra che vedeva in campo l'Eintracht Francoforte, prossimo avversario del Napoli in Champions League, contro il Darmstadt: 4-2 per l'Eintracht che ha mandato in rete due volte Kolo Muani, Kamada e Borré.