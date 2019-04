Prima semifinale della Coppa di Germania in scena questa sera alle 20.45: al Volksparkstadion di fronte l'Amburgo, impegnato nella lotta alla promozione diretta dalla Zweite Bundesliga, e il Red Bull Lipsia, che ha praticamente ipotecato il terzo posto in campionato. In palio un posto della finale del 25 maggio contro la vincente dell'altra semifinale, quella tra Werder Brema e Bayern Monaco: le sfide delle semifinali sono infatti secche. L'Amburgo sta procedendo a stento, con soltanto tre punti raccolti nelle ultime cinque di campionato, mentre il Lipsia arriva da cinque vittorie in altrettante uscite- Nei quarti la quadra di Rangnick ha eliminato all’ultimo secondo dei supplementari l’Augsburg,mentre l'Amburgo il Colonia.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Amburgo (4-2-3-1): Pollersbeck; Lacroix, Jung, van Drongelen, Santos; Janjicic, Mangala; Narey, Jatta, Vagnoman; Lasogga.



RB Lipsia (3-1-4-2): Gulacsi; Klostermann, Konate, Orban; Halstenberg, Forsberg, Sabitzer, Laimer; Werner, Poulsen. ​



h 20.45 Volksparkstadion: Amburgo-RB Lipsia 0-0 LIVE