AFP via Getty Images

L'Arminia Bielefeld (terza divisione) batte il Leverkusen e va in finale di Coppa di Germania, sognando l'Europa League!

Cristian Giudici

2 minuti fa



L'Arminia Bielefeld sogna di vincere la Coppa di Germania e di qualificarsi così alla prossima Europa League. Il club di terza divisione ha vinto 2-1 in rimonta la semifinale contro i campioni tedeschi del Bayer Leverkusen.



La squadra allenata dal tecnico spagnolo Xabi Alonso passa in vantaggio al 17' con il difensore Tah, ma poi viene rimontata dai goal di Worl al 20' e di Grosser al terzo minuto di recupero del primo tempo.



Nei turni precedenti l'Arminia Bielefeld ha eliminato Hannover, Union Berlino, Friburgo e Werder Brema.

Mercoledì sera è in calendario l'altra semifinale Stoccarda-Lipsia.