Non solo campionati. Ultima gara del primo turno di DFB Pokal, la Coppa di Germania, con il Bayern Monaco, campione a titolo nazionale, che scende in campo contro il Viktoria Colonia, squadra che lotta per la promozione in 3.Bundesliga, dopo aver ricominciato dai bassifondi in seguito al fallimento del 2010. In panchina siede il tecnico Olaf Janssen, ex giocatore di Eintracht Francoforte e Colonia: appuntamento alle 20.45 alla Sportpark Höhenberg, con i bavaresi di Nagelsmann che si serviranno di un ampio turnover, in vista del weekend di Bundes ma soprattutto del debutto Champions in programma martedì prossimo all'Allianz Arena, contro l'Inter.