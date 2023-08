Comincia la stagione ufficiale anche in Germania, con il 1º turno della Coppa di Germania, in programma oggi con undici partite e alcune big in campo, tra cui il Borussia Dortmund e il Bayer Leverkusen. Queste le gare in scena:



ore 13 Balingen-Stoccarda

ore 13 Jena-Hertha Berlino

ore 15.30 Delmenhorst-St. Pauli

ore 15.30 FC Gutersloh-Kiel

ore 15.30 Oberneuland-Norimberga

ore 15.30 Schlott Mainz-Borussia Dortmund

ore 15.30 Teutonia Ottensen-Bayer Leverkusen

ore 15.30 Viktoria Colonia-Werder Brema

ore 18.00 Arminia Bielefeld-Bochum

ore 18.00 Elversberg-Mainz

ore 18.00 Hallescher-Greuther Furth