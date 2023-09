L'aria di Oktoberfest fa bene al Bayern Monaco che, dopo il 4-3 contro il Manchester United in Champions League e il 7-0 rifilato al Bochum in Bundesliga, vince 4-0 sul campo del Munster (club di terza divisione tedesca) in Coppa di Germania. I gol portano le firme di Choupo-Moting, Laimer, Kratzig e Tel. Curiosità: nel primo tempo sul risultato parziale di 0-1 l'arbitro ha dovuto sospendere la partita per alcuni minuti dopo il lancio di numerose palline da tennis in campo da parte dei tifosi locali.