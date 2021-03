Continua la favola del Kiel Calcio che dopo aver eliminato il Bayern Monaco prosegue la sua corsa nella Coppa di Germania eliminando anche l'RW Essen per 3-0 e qualificandosi per le semifinali grazie ai gol di Muhling, Serra e Mess. Nell'altro quarto di finale il Lipsia si impone invece per 2-0 sul Wolfsburg con i gol di Poulsen e Hwang che fanno seguito al rigore sbagliato da Weghorst.