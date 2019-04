Notte di Coppa non solo in Italia ma anche in Germania, dove si gioca la seconda semifinale di DFB Pokal. Alle 20.45 il Werder Brema ospita al Weserstadion il Bayern Monaco: i bavaresi passano il turno con un sofferto 2-3, dopo l'iniziale doppio vantaggio firmato Lewandowski-Muller e la rimonta choc in due minuti (Osako-Rashica), serve un rigore del bomber polacco nel finale per passare il turno. I bavaresi affronteranno in finale l'RB Lipsia, che ha eliminato l'Amburgo nell'altra semifinale.



FORMAZIONI UFFICIALI



Werder: Pavlenka; Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson; Mohwald, Klaassen, Eggestein; Rashica, Kruse, Osako.



Bayern: Ulreich; Kimmich, Hummels, Boateng, Alaba; Gnabry, Thiago, Javi Martinez; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski.​





h. 20.45



Werder Brema-Bayern Monaco 2-3

36' Lewandowski (BM), 63' Muller (BM), 74' Osako (WB), 75' Rashica (WB), 80' rigore Lewandowski (BM)