L'ultimo, decisivo, esame prima della Champions.. Sugli spalti dello Stade de France anche 5.000 tifosi, numero limite a causa delle restrizioni per il coronavirus. I parigini tornano in campo dopo la vittoria della coppa nazionale ai danni del Saint-Etienne, mentre gli uomini di Garcia, avversari della Juve venerdì prossimo nel ritorno degli ottavi di Champions League, scendono in campo per la prima gara ufficiale a 145 giorni dall'ultima volta.Garcia ritrova Depay, titolare in attacco insieme a Dembélé. Fari puntati anche sul Psg, avversario dell'Atalanta nei quarti di finale (appuntamento a Lisbona il 12 agosto): Tuchel sceglie Verratti dal 1', ma deve fare a meno di Mbappé, probabile assente anche nella sfida contro i bergamaschi. Nel tridente d'attacco saranno Neymar e Di Maria a fornire Mauro Icardi.Navas; Kurzawa, Thiago Silva, Kimpembe, Bakker; Gueye, Verratti, Marquinhos; Neymar, Icardi, Di MariaLopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet; Depay, DembéléEsaurisce i cinque cambi Garcia: esce dal campo stremato Dubois: al suo posto Rafael.Occasione Lione con Toko Ekambi, che scende sulla fascia sinistra e calcia col destro: tiro debole, para Navas.Dopo un avvio di ripresa scoppiettante, i ritmi sono ora decisamente calati: poche emozioni allo Stade de France, ancora 10' da giocare o si andrà ai rigori.Tris di cambi per Garcia: fuori Depay, Marcelo e Dembélé, dentro Toko Ekambi Andersen e Traoré. ​Cartellino giallo per Ander Herrera.Chance per il Lione: Aouar entra in area, ma Ander Herrera è bravissimo a sradicargli il pallone e allontanare la minaccia.Cross rasoterra di Sarabia dalla sinistra, non ci arriva Di Maria.Cambio nel Psg: fuori Kurzawa, entra Kehrer.Cambio anche nel Lione: fuori Guimaraes, dentro Mendes.Primi cambi della gara: Tuchel inserisce Sarabia e Ander Herrera al posto di Icardi e Gueye.Cartellino giallo per Thiago Silva, che ferma Dembélé in maniera irregolare.Lampo di Neymar, che impegna Lopes su calcio di punizione: bravo il portiere del Lione a distendersi e deviare.Si accende la partita: sul ribaltamento di fronte ci prova Depay, che sfiora il palo con un destro dal limite. Palla deviata, sarà corner.Interessante risposta del Psg, con un contropiede guidato da Neymar: il brasiliano entra in area con un bel dribbling, ma Lopes lo anticipa in uscita bassa.Prima chance per il Lione: destro di Aouar dal limite dell'area, palla che termina debolmente sul fondo.Chance per Di Maria: l'argentino entra in area di rigore e calcia con il mancino, para Lopes.Ancora parigini pericolosissimi: conclusione potente dal limite dell'area di Gueye, Lopes devia in angolo.Psg vicino al vantaggio: lancio lungo per Neymar, che calcia con il mancino e sfiora il palo. Denayer decisivo, ma l'arbitro non nota il tocco del difensore del Lione.​Si fa vedere il Lione: sul corner colpisce Cornet, che non riesce però a dare forza e favorisce la parata di Keylor Navas.Chance per Icardi, pescato da Di Maria: il mancino dell'argentino termina fuori. L'ex Inter, ad ogni modo, era in fuorigioco.Contropiede del Psg, con Di Maria e Neymar che però non gestiscono bene la situazione. Brava la difesa del Lione ad allontanare con Caqueret.Ripartenza del Psg: Neymar serve Verratti, che cerca l'imbucata, ma la palla è troppo lunga e si perde sul fondo.Bella iniziativa del Psg: Neymar dribbla un paio di avversari e cerca il filtrante per Di Maria, la difesa del Lione allontana.Cartellino giallo a Caqueret per un fallo a metà campo su Neymar.Nuova chance per il Lione: sinistro dal limite di Aouar, palla out.Ancora gli uomini di Garcia pericolosi: numero di Depay sulla fascia, la palla arriva a Guimaraes ma il suo tiro in spaccata termina alto.Prima chance anche per il Lione: cross dalla sinistra, Depay ci prova con uno spettacolare destro al volo, ma la palla termina alto.Si fa vedere il Paris Saint-Germain: destro di Neymar dal limite dell'area, para Lopes.Si parte!