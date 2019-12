Al via gli ottavi di finale di Coppa di Lega francese con due impegni in questo martedì. Il Reims passa di misura in casa contro il Montpellier, accede ai quarti anche il Lille che centra il colpo in trasferta sul campo del Monaco.



h. 18.45 Reims-Montpellier 1-0

78' rigore Cafaro (R).



h. 21.05 Monaco-Lille 0-3

19' Osimhen (L), 45+2' Remy (L), 86' Remy (L).