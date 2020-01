L’Aston Villa acciuffa la vittoria nei minuti di recupero contro il Leicester e vola in finale di Carabao Cup. Targett porta in vantaggio i Villans al 12’, Iheanacho ristabilisce la parità nel secondo tempo, ma nel finale arriva la beffa per il Leicester, che vede svanire i suoi sogni al 90+3’ sul mancino di Trezeguet. L'andata era finita 1-1. L’Aston Villa troverà in finale la vincente del derby di Manchester tra United e City.