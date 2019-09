Prosegue il programma dei sedicesimi di finale di EFL, la Coppa di Lega inglese: il Chelsea travolge 7-1 il Grimsby, mentre il Liverpool passa in casa del Milton Keynes. Cadono Bournemouth e West Ham, il Manchester United deve attendere i rigori per avere ragione del Rochdale.



20.45



Brighton-Aston Villa 1-3

22' Jota (A), 33' Hourihane (A), 61' Roberts (B), 78' Grealish (A).



Burton-Bournemouth 2-0

14' Sarkic (Bu), 90+7' Broadhead (Bu).



Chelsea-Grimsby 7-1

4' Barkley (C), 7' e 86' Batshuayi (C), 19' Green (G), 43' rigore Pedro (C), 56' Zouma (C), 82' James (C), 89' Hudson-Odoi (C).



Milton Keynes-Liverpool 0-2

41' Milner (L), 69' Hoever (L).



Oxford United-West Ham 4-0

55' Moore (O), 71' Taylor (O), 84' Fosu (O), 90+2' Baptiste (O).



Sheffield United-Sunderland 0-1

9' Power (Su).



Wolverhampton-Reading 2-1 d.c.r.

27' Jordao (W), 90+9' Boye (R).



21.00



Manchester United-Rochdale 2-1 d.c.r.

68' Greenwood (M), 76' Matheson (R).