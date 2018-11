Il Manchester City sconfigge per 2-0 all'Etihad il Fulham e si qualifica ai quarti di finale di Coppa di Lega: decide la doppietta del giovanissimo Brahim Diaz, classe '99 spagnolo di origine marocchina, autore delle due reti decisive al 18' e al 65'. Primi gol ufficiali con la maglia dei Citizens per il calciatore cresciuto nel Malaga e arrivato in Inghilterra nel 2013. Avversario di Guardiola nei quarti sarà la vincente di Leicester-Southampton.