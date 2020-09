Prosegue il programma degli ottavi di finale di EFL Cup, la Coppa di Lega inglese, con quattro partite in programma in questo mercoledì: 3-0 senza sforzo per Manchester City e United, rispettivamente contro Burnley (doppietta Sterling) e Brighton (a segno Pogba), dilaga l'Everton che ne fa quattro al West Ham con la tripletta di Calvert-Lewin (Ancelotti non porta Kean). A fatica invece il Newcastle, che rimonta in casa del Newport e conquista i quarti di finale ai calci di rigore.



h. 18.30

Newport-Newcastle 1-2 d.c.r.

5' Abrahams (Np), 87' Shelvey (Nc).



h. 20.00

Burnley-Manchester City 0-3

35' Sterling (M), 49' Sterling (M), 65' F. Torres (M).



h. 20.45

Brighton-Manchester United 0-3

44' McTominay (M), 73' Mata (M), 80' Pogba (M).



Everton-West Ham 4-1

11' Calvert-Lewin (E), 46' Snodgrass (W), 56' Richarlison (E), 78' Calvert-Lewin (E), 84' Calvert-Lewin (E).