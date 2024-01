Coppa di Lega inglese: il Chelsea deve rimontare il Middlesbrough per la finale

La Coppa di Lega inglese è giunta alla fase cruciale. Tra stasera e domani si disputeranno infatti le sfide di ritorno delle semifinali: in campo due big e due outsider che sognano di disputare la finale a Wembley.



Alle 21 scenderanno in campo Chelsea e Middlesbrough: per la squadra di Pochettino, già tagliata fuori dalla corsa al titolo in Premier League, è un'occasione importante, ma a Stamford Bridge ci sarà però da ribaltare la sconfitta per 1-0 subita nella gara d'andata.



Domani toccherà invece al Liverpool, che proverà a difendere il 2-1 conquistato ad Anfield contro il Fulham.



Chelsea-Middlesbrough LIVE 4-0 (autogol Howson, Enzo Fernandez, Disasi, Palmer)