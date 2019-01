Con un’impresa degna di quelle compiute dal padre in panchina, Nigel Clough, figlio del leggendario Brian e attuale allenatore del Burton Albion, è riuscito ad arrivare alla semifinale della Coppa di Lega inglese. Solo al primo turno ha affrontato una squadra della sua stessa categoria (lo Shrewsbury, che milita in League One, il corrispondente della nostra Serie C), poi ha eliminato l’Aston Villa, il Nottingham Forest (la squadra resa grande proprio da suo papà) e il Middlesbrough che militano in Championship (la Serie B inglese) e il Burnley, formazione di Premier.



OSTACOLO CITY - Domani la squadra di Clough junior è chiamata a un’altra grandissima impresa, giocare la semifinale d’andata contro il Manchester City, all’Etihad. Nonostante quanto di buono fatto vedere fino a ora, la valutazione dei betting analyst non può non tenere conto della differenza di categoria e del fatto che il City, dopo un momento di appannamento, sia tornato ai suoi standard. Tre vittorie di fila per la squadra di Guardiola che conduce ampiamente il pronostico sulla gara di domani: successo a 1,05 su Stanleybet.it, per gli ospiti strappare un pareggio preziosissimo in ottica qualificazione, riporta Agipronews, pagherebbe già 11,50 il clamoroso colpo esterno sarebbe invece un’impresa a 31,40 volte la posta. Oltre alle vittorie, il City ha ritrovato una grande verve sotto porta, battendo per 7-0 il Rotherham United in Fa Cup: una gara con almeno tre gol segnati al Burton è un’opzione da 1,25 appena