Coppa di Lega inglese: l'andata della semifinale Middlesbrough-Chelsea LIVE

Tutto pronto al Riverside Stadium per l'andata delle semifinali di Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese, in scena alle 21: il Middlesbrough, che milita in Championship, sogna l'accesso alla finale di Wembley contro il Chelsea di Mauricio Pochettino, che non sta vivendo una stagione brillante in campionato,



ore 21, Middlesbrough-Chelsea 0-0