Mercoledì di calcio in Inghilterra, con due partite di Coppa di Lega che hanno visto protagoniste Chelsea-Bournemouth e Arseal-Tottenham. I Blues hanno avuto ragione degli uomini di Howe solo a cinque dalla fine, con la rete decisiva del solito Eden Hazard, sempre più uomo simbolo di questo Chelsea. Il belga, che sotto l'egida di Maurizio Sarri sta vivendo una delle migliori stagioni della carriera, è entrato a mezz'ora dalla fine e ha impiegato 24 minuti per mettere la firma sul passaggio del turno dei Blues che, nonostante il predominio territoriale, non erano riusciti a sbloccare una partita complicata prima del suo ingresso in campo.



Tempo di rivincite, invece, per il Tottenham, che dopo la sconfitta nel derby di campionato ha eliminato l'Arsenal dalla Coppa di Lega con un rotondo 2-0. Decisive le reti di Son al 20' del primo tempo e Dele Alli a mezz'ora dalla fine. Successo importante per gli Spurs che dopo un avvio di stagione al rallenatore, comprese le difficoltà nelle prime partite di Champions, stanno ritrovando la consueta freschezza; vittoria importante anche e soprattutto perché arrivata in uno dei derby più sentiti d'Inghilterra e a poche settimane dalla sconfitta per 3-2 rimediata in Premier.