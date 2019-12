Questa sera si sono disputate le altre gare dei quarti di finale di Carabao Cup in programma. Il Manchester City ha vinto 3-1 contro l’Oxford City grazie alla doppietta di Sterling e al gol di Cancelo; 3-0 dello United al Colchester grazie alle reti di Rashford, Martial e l’autorete di Jackson. L’Everton - in attesa di Ancelotti - pareggia 2-2 contro il Leicester nei tempi regolamentari, ma poi ai rigori sono proprio le Foxes a passare il turno. In semifinale ci saranno il derby di Manchester e la sfida tra Leicester e Aston Villa.