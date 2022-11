. La competizione avrà sede nel nostro Paese e vedrà l'integrazione dei club partner di eFootball, dei giocatori delle loro giovanili, di pro player del titolo e dei fan.. L'integrazione di professionisti e amatori con la selezione giovanili "rappresenta una fusione inedita nel suo genere e diversa da qualsiasi altra cosa vista nell’attuale panorama degli esport di simulazione calcistica", ha sottolineato Konami.Le qualificazioni e le selezioni, nonché il conseguente torneo, si svolgeranno a tappe tra dicembre 2022 e aprile 2023. La fase di qualificazione inizierà a febbraio, le finali a eliminazione diretta si concluderanno entro la fine di marzo. Poi, una volta stabilite le classifiche nei vari gruppi, i club saranno sorteggiati per i quarti di finale: inizierà un torneo a eliminazione diretta con due semifinali, una finalina per il terzo posto e una finalissima.Alla Coppa eFootball Italia parteciperanno tutti i sette club partner di eFootball con sede in Italia:(fresca di accordo con Mkers),. A questo torneo si affiancherà un seminario del team Konami eFootball Activations che fornirà una panoramica sul mondo in continua evoluzione degli esport e dei videogiochi. In secondo luogo, un torneo interno a ciascun club tra i rispettivi pro player per determinare chi li rappresenterà nel team. Infine, eFootball gestirà un torneo online in-game per tutti i giocatori italiani chiamato Konamici, un evento solo italiano all’interno di eFootball 2023.