Settimana di verdetti per il calcio italiano: in attesa dell'ultima giornata di Serie A, mercoledì 19 maggio alle 21:00 si gioca la finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus. Sul palinsesto - si legge in una nota - regna l'equilibrio nonostante i bianconeri siano a caccia della quattordicesima affermazione nella competizione mentre i bergamaschi finora hanno ottenuto solo un successo nel 1963. La squadra di Gasperini sembra presentarsi più in forma all'appuntamento e sulla lavagna Betaland è favorita a quota 1,81, mentre la Juventus, che nel weekend si gioca l'accesso alla prossima Champions League, è proposta a 2,01. Situazione molto simile per quanto riguarda la classifica lavagna «1X2» con i nerazzurri vincenti nei due tempi regolamentari a 2,50, il pareggio e i supplementari a quota 3,40 e la vittoria della Juventus che vale 2,82. Pirlo e Gasperini non risparmieranno uomini e in particolare i reparti avanzati delle due squadre saranno garanzia di un spettacolo d'alto livello. Tra i possibili marcatori del match per i bianconeri spiccano Cristiano Ronaldo e Morata, con il portoghese in gol sulla lavagna marcatori a 2,35 e lo spagnolo a 3,25. Gasperini dovrebbe rispondere con Luis Muriel e Duvan Zapata: i due colombiani sono pronti a guidare l'Atalanta ed entrambi sono proposti in gol a 2,75.