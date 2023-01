La Coppa Italia 2022/23 entra nella fase più calda: questa sera con Inter-Parma partono gli ottavi di finale e i pronostici sono tutti a favore dei nerazzurri, che peraltro affrontano la competizione da campioni in carica. Guardando la situazione sul lungo periodo però il Napoli è il club favorito per la vittoria del torneo: le quote antepost propongono la squadra di Luciano Spalletti (per lui già due successi ai tempi della Roma) favorita per la vittoria a 4.00, per un margine comunque minimo rispetto alle avversarie. Milan e Inter sono le due prime alternative, entrambe a 4.50, mentre appena fuori dal podio c’è la Juventus, che ha cominciato male la stagione ma ormai ha preso un ritmo devastante e si gioca a 6.00. Tutto può succedere con la Roma a quota 7.00 (potrebbe essere il titolo più alla portata per Mourinho) e la Lazio a 10.00. Tra le grandi sorprese ci potrebbero essere il Monza a 50.00 o la Cremonese a 75.00. Intanto in vista dei primi ottavi (in gara unica) questa sera l’Inter è favorita contro il Parma a 1.23, mentre domani in Milan-Torino c’è maggiore equilibrio con i rossoneri a quota 1.62, il pareggio a 3.85 e il segno 2 a 5.20. Questa settimana si gioca anche giovedì 12 gennaio: Fiorentina-Sampdoria vede i viola favoriti a 1.48, mentre la Roma sfida il Genoa davanti ad oltre 60mila tifosi per un segno 1 a 1.44