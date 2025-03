Getty Images

Siamo arrivati alle ultime fasi della Coppa Italia, quattro squadre ancora in corsa e quel mercoledì 4 maggio da cerchiare in rosso sul calendario come data della finale che si giocherà allo stadio Olimpico di Roma., le squadre si affronteranno con date di andata e ritorno e poi la finale sarà una sfida unica. Ecco il calendario completo delle due semifinali, con le quattro partite che sono in calendario tutte nel mese di aprile.

Ore 21: Empoli-BolognaOre 21: Milan-InterOre 21: Bologna-EmpoliOre 21: Inter-MilanMercoledì 4 maggio allo stadio Olimpico di Roma