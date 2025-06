Coppa Italia 2025/26: le date ufficiali e il tabellone. Finale il 13 maggio 2026

AFP via Getty Images

Non solo le date della prossima Serie A. La Lega Serie A ha ufficializzato le date anche della prossimail cui tabellone è già in larga parte delineato., tutte e 20 le società del campionato di Serie A, le 20 del campionato di Serie B e 4 società segnalate dalla Lega Pro.La Coppa Italia inizierà invece nel weekend di domenica 10 agosto 2025 con il primo turno preliminare. I trentaduesimi, turno in cui fra le altre entrerà ad esempio il Milan andranno in scena nel weekend del 17 agosto. Infine i sedicesimi si svolgeranno mercoledì 24 settembre.

L'ingresso delle prime otto del campionato 2024/25 avverrà negli ottavi di finale che prenderanno il via in due mercoledì consecutivi fra il 3 e il 17 dicembre. Suddivisione in due turni anche per i quarti di finale che si giocheranno il 4 e l'11 febbraio 2026. Le due semifinali di andata andranno in scena il 4 marzo mentre quelle di ritorno, come di consueto, staccate di oltre un mese il 22 aprile 2026. Infine laAi preliminari saranno iscritte Padova, Entella e Avellino vincitrici dei tre gironi di Serie C e il Rimini vincitrice della Coppa Italia di Serie C. Il caos creato dalla situazione del Brescia in Serie B e il conseguente slittamento dei playout non permette ancora di delineare al 100% le altre partecipanti. Il Milan, così come le restanti squadre classificatesi in Serie A dal 9° posto in giù, entra in scena dai trentaduesimi con gli accoppiamenti già delineati in base al piazzamento stagionale. Ad esempio

Infine le prime 7 classificate più il Bologna vincitore dell'ultima Coppa Italia che sono già state posizionate in una sorta di tabellone tennistico con(dove potrebbe finire anche il Milan),