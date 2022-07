La Lega Serie A ha annunciato che in Coppa Italia ci potranno essere fino a 15 giocatori in panchina, oltre a confermare la soppressione della regola dei gol in trasferta.



"Ogni società deve indicare nell'elenco nominativo da consegnare all'arbitro un massimo di 26 calciatori, dei quali undici iniziano la gara e i rimanenti sono designati quali riserve".