Nel nuovo Dpcm, che il Premier Conte adotterà nelle prossime ore, c'è anche l'autorizzazione dal 12 giugno allo svolgimento degli eventi sportivi, a partire dunque dalla semifinale di Coppa Italia tra Juve e Milan (sabato Napoli-Inter), programmata per domani alle ore 21 ma per la quale mancava ancora l’ultimo ok del governo, come ricordato ieri dal ministro della salute Speranza.