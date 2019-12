Ascoli a caccia del colpo a sorpresa nei sedicesimi di Coppa Italia. Zanetti e i suoi, al momento settimi in Serie B, scenderanno in campo domani al Ferraris, contro un Genoa in larghissimo vantaggio ma che ha vinto solo una volta nelle partite giocate dal 6 settembre a oggi. Il compito sarà comunque duro per i bianconeri, che dalla loro hanno il risultato dell'ultimo precedente, la vittoria proprio in Coppa Italia nel 2007: un altro successo è dato a 9,50 sul tabellone, come riportato da Agipronews, con i rossoblù che volano a 1,33 e con il pareggio al 90' a 5 volte la posta. Secondo miglior attacco del campionato per l'Ascoli, che arriva da sei Goal consecutivi: un'altra partita con entrambe le squadre a segno è data a 1,68 e anche l'Over 2,5 (almeno tre reti complessive) ha buone possibilità di essere raggiunto, vista l'offerta a 1,72. In doppia cifra, invece, il capolavoro degli ospiti: la vittoria senza subire reti sarebbe un'impresa da 14 volte la posta.