. Dopo i successi di Milan, Inter, Napoli, Juve e Spal, questa sera tocca all', che al Gewiss Stadium riceve ildi Eusebio Di Francesco. Entrambe le squadre lo scorso anno uscirono proprio agli ottavi di finale: sardi ko 4-1 a San Siro contro l'Inter, Dea sconfitta 2-1 a Firenze. Ampio turnover per Gasperini, che deve però rinunciare a Caldara, fermatosi nel riscaldamento. C'è Romero, con Maehle all'esordio: davanti spazio per Miranchuk, Malinovskyi e Muriel. Nel Cagliari c'è Vicario in porta, Nandez a centrocampo. Davanti Pavoletti titolare.Atalanta in un ottimo stato di forma: non perde dal 28 novembre scorso ed è reduce da quattro successi nelle ultime cinque in campionato. Il Cagliari, invece, prova a uscire da una striscia di quattro risultati negativi consecutivi. Sono 64 i precedenti tra le due squadre: 29 i successi orobici, 12 i pareggi e 20 le affermazioni rossoblu. Singolare la statistica sulle ultime cinque sfide, in cui ha sempre prevalso la squadra in trasferta. Quest'anno, in campionato, successo per 5-2 in favore dell'Atalanta. La vincente sfiderà la vincente di Lazio-Parma.Sportiello; Sutalo, Romero, Djimsiti; Maehle, Pessina, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Miranchuk, MurielVicario; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Tripaldelli; Marin, Caligara; Tramoni, Nandez, Sottil; Pavoletti​