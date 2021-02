Atalanta e Napoli, appaiate al sesto posto in campionato con 37 punti, si giocano la finale di Coppa Italia. Le due squadre riprendono dal pareggio a reti bianche allo Stadio Diego Armando Maradona e tutto può ancora succedere. Per gli esperti, l’Atalanta è favorita sia nei 90 minuti, con la vittoria a 1.85, che per staccare il pass per la finale, a 1.72, mentre il blitz partenopeo al Gewiss Stadium è a 3.75 con la conquista della finale – la seconda consecutiva – a 2.10. Il pareggio nei 90 minuti è a 4.00 ma solo un altro 0 a 0 porterebbe le squadre ai supplementari, qualsiasi altro infatti farebbe qualificare il Napoli che ha buone chance di fare goal fuori casa, a 1.29. La Dea però ha segnato 15 volte nelle ultime 16 partite a Bergamo nella competizione, la rete dei nerazzurri è ancora più certa, a 1.10. Di certo entrambe cercheranno di segnare dopo il pareggio dell’andata, la gara è dunque da Goal, a 1.48 e da Over 2,50 a 1.57. Per i bookmakers difficilmente si arriverà ai calci di rigore, un’opzione a ben 30 volte la posta. Gli scommettitori danno più fiducia agli uomini di Gasperini, il 75% ha puntato sul segno 1 nei 90 minuti e oltre il 90% sui nerazzurri in finale.