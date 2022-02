Terzo quarto di finale disi affrontano al Gewiss Stadium di Bergamo: la squadra di Gasperini arriva dalla sconfitta interna con il Cagliari, la Viola di Italiano dal pesante ko con la Lazio. Chi passerà il turno tra Atalanta e Fiorentina affronterà in finale la vincente di Juventus-Sassuolo.- Undicesimo confronto in Coppa Italia tra le due squadre, con il bilancio nettamente in favore della Fiorentina: sei vittorie (due pareggi e due sconfitte), i toscani inoltre hanno passato il turno nell'unica occasione in cui le due formazioni si sono affrontate ai quarti di finale della competizione (1998/99, 3-2 per i nerazzurri a Bergamo e 1-0 per la Viola a Firenze). L'Atalanta, però, ha vinto 16 delle ultime 17 sfide interne di Coppa Italia, sconfitta solo contro la Juventus nelle semifinali di gennaio 2018.Fischio d'inizio alle 18, sula diretta di: Musso; Palomino, Djimsiti, Demiral; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovsky, Boga, Pasalic.: Terracciano; Odriozola, M. Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Maleh; Gonzalez, Piatek, Saponara.