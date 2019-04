L'ultimo passo prima della finale, in programmaallo Stadio Olimpico di Roma contro ladi Simoneche ieri ha eliminato il Milan:si affrontano all'Atleti Azzurri di Bergamo per la seconda semifinale dellapartendo dal risultato di 3-3 dell'andata al Franchi di Firenze. Partita assolutamente in bilico, con gli uomini difavoriti però su quelli diai padroni di casa basterà infatti non perdere o pareggiare con due gol per qualificarsi, mentre agli ospiti occorre la vittoria o un pareggio con più di 3 reti, mentre con un altro 3-3 si andrebbe ai supplementari. In Serie A all'andata al Franchi vince la Fiorentina per 2-0, mentre il ritorno a Bergamo è stato vinto per 3-1 dai nerazzurri. Nei quarti i viola hanno eliminato la Roma, gli orobici hanno spazzato via la Juventus.La Fiorentina ha sempre passato il turno, o vinto il trofeo, nelle cinque stagioni in cui ha affrontato l'Atalanta in Coppa Italia. Nella stagione 1995-1996, inoltre, ha battuto proprio i nerazzurri nella doppia finale grazie ai gol di Batistuta all’andata (1-0), di Amoroso e Batistuta al ritorno (0-2). Per la prima volta nella sua storia, l’Atalanta ha raggiunto le semifinali di Coppa Italia per due stagioni consecutive: è stata eliminata dalla Juventus nella scorsa stagione con un doppio 1-0. I bergamaschi non raggiungono la finale di Coppa Italia dalla stagione 1995-1996, ma l’ultimo e unico successo risale al 1962-1963 con la vittoria sul Torino. Escluse le finali, in 3 delle ultime 5 occasioni la squadra che ha eliminato la Juventus ha poi alzato il trofeo; l’ultima a riuscirci è stata la Lazio nella stagione 2012-2013. Federico Chiesa ha segnato 6 gol nelle ultime 3 partite di Coppa Italia (doppietta con il Torino, tripletta con la Roma e gol all’andata): l’ultimo giocatore a segnare almeno un gol in ottavi, quarti e semifinali della stessa edizione è stato Paulo Dybala nella stagione 2016/2017. Dybala ha poi vinto quella classifica marcatori di Coppa Italia. Duván Zapata ha segnato tre reti per l’Atalanta in questa Coppa Italia. Nelle ultime stagioni, solo Giuseppe De Luca ha segnato tante reti in una singola stagione in Coppa Italia (3 nell’edizione 2013-2014).Gollini; Masiello, Djimsiti, Palomino; Castagne, Freuler, de Roon, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.Lafont, Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Veretout, Gerson, Benassi; Chiesa, Muriel, Mirallas.​