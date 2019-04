Giovedì tocca all'Atalanta ospitare la Fiorentina. I nerazzurri dopo il 3-3 dell'andata sono nettamente favoriti, a 1,75, un altro pareggio è a 3,85, sale fino a 4,50 il successo viola. Le due squadre in campionato sono reduci da una marcia molto diversa: l'Atalanta è in serie positiva da nove partite, nelle quali ha infilato cinque vittorie e un pareggio, la Fiorentina è ferma al successo esterno con la Spal del 17 febbraio, dopo di che ha messo insieme sei pareggi e quattro sconfitte (un pari e un ko dopo l'avvento di Montella). A differenza dell'altra semifinale, qui la probabilità di vedere un match con molti gol è ampia, a giudicare dai precedenti. Oltre al 3-3 dell'andata, c'è il recente 3-1 per l'Atalanta in campionato, a Bergamo. Nello scorso settembre, sempre in campionato, la Fiorentina vinse al Franchi 2-0. L'Over è l'esito ritenuto più probabile su Stanleybet.it, a 1,72 (Under a 2,00). Sfida gol tra Zapata (1,70) e Muriel (2,75), ma occhio anche a Ilicic (2,50) e Chiesa (3,25).