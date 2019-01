L'Atalanta ha in assoluto il miglior attacco della Serie A, con 47 reti segnate contro le 43 della Juve, seconda in questa classifica. Numeri che accendono ulteriormente la sfida gol tra Duvan Zapata e Cristiano Ronaldo. Per entrambi 15 reti in campionato, ma nella prossima gara il portoghese è favorito tra i marcatori, a 2,00 contro il 3,00 del colombiano.Fiorentina-Roma in bilico - Completano il quadro dei quarti di finale Fiorentina-Roma, pure in calendario mercoledì, e Inter-Lazio, che si gioca giovedì sera. Equilibratissimo il match del Franchi, dove i giallorossi godono di un vantaggio quasi impercettibile, dati a 2,55 contro il 2,65 sui viola e il 3,55 del pareggio. Più marcato, invece, il divario tra Inter e Lazio a San Siro. Avanti i nerazzurri a 2,10, pari a 3,50, successo biancoceleste a 3,45.