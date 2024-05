Coppa Italia, Atalanta-Juventus è anche beneficenza: 'Charity Dinner' e asta in favore per Airc e Unicef

In occasione della Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2023/2024, in programma allo stadio ‘Olimpico’ di Roma mercoledì 15 maggio alle ore 21.00, la Lega Serie A organizzerà unaL’evento si terrà martedì 14 maggio, alle ore 19.30, a “Villa Miani” in via Trionfale 151 a Roma.Nel corso della serata, che vedrà la partecipazione di numerose aziende, attraversosulla piattaforma Memorabid saranno messi in palio cimeli unici legati al mondo del calcio, donati dai Club di Serie A, oltre ad esperienze esclusive, per raccogliere fondi e finanziare la sesta borsa di studio nel ricordo di Federica Cipolat Mis, giovane dipendente di Lega Serie A scomparsa prematuramente nel 2017, da assegnare ad un giovane ricercatore impegnato nella ricerca sul tumore al seno.

Il tumore al seno è la neoplasia più frequente nel genere femminile: in Italia colpisce oltre 55.000 donne ogni anno, una donna su otto nell’arco della vita. Grazie ai costanti progressi della ricerca la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è aumentata fino all’88%, una delle più alte in Europa. AIRC solo nell’ultimo anno ha destinato agli studi sul tumore al seno oltre 14 milioni di euro.Oltre all’abituale donazione a Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, la Lega Serie A ha deciso di supportare l’UNICEF, sostenendo in particolare la realizzazione di classi e scuole in Costa d’Avorio con mattoni di plastica riciclata, per un ambiente più sostenibile.