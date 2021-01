​ALLA FINE DELLA PARTITA RESTATE SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE IL COMMENTO DI LUCA CAPRIOTTI.

Il pallone non smette mai di rotolare. Dopo le gare di campionato del weekend e il derby di Milano di ieri sera, continuano oggi a partirele partite valide per iin attesa della Juve, impegnata in serata a Torino contro la Spal, si sfidano al Gewiss Stadium di Bergamo l'di Gian Pieroe ladi Simone, le due squadre più in forma del momento, che curiosamente saranno rivali anche in Serie A, domenica prossima, sullo stesso campo. Sfida infinita nella competizione, dopo la finale vinta dai capitolini due stagioni fa: chi passa trova i bianconeri o i ferraresi. I padroni di casa non perdono da fine novembre, gli ospiti sono reduci da cinque vittorie di fila. Turnover moderato, in vista anche del match di campionato, che regalerà punti fondamentali in ottica Champions, e forse anche scudetto.- ​Sono 121 i precedenti tra Atalanta e Lazio nella storia con un bilancio che pende leggermente a favore dei bergamaschi: 38 vittorie, 47 pareggi e 36 sconfitte. Prendendo in esame solo le partite giocate allo stadio Atleti Azzurri d’Italia, i capitolini hanno vinto appena nove delle 61 gare disputate: poi 28 pareggi e 24 insuccessi. Il confronto, a Bergamo, non termina in pareggio dal 2017/18 (3-3): poi due vittorie Atalanta, con la Lazio che non trova i tre punti dal 21 agosto 2016 (Atalanta-Lazio 3-4). Sono invece dieci i precedenti in Coppa Italia, con il bilancio questa volta a favore dei laziali, eliminati solo in due occasioni, l’ultima nella stagione 1988/89 ai quarti di finale. Il 15 maggio 2019 le due squadre si sono ritrovate in finale e la Lazio ha vinto la partita per 2-0, conquistando il trofeo grazie alle reti di Milinkovic e Correa.Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Maehle, Freuler, Pessina, Gosens; Malinovskyi, Miranchuk; Muriel.Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Escalante, Akpa-Akpro, Fares; A. Pereira, Muriqi. ​