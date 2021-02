Dopo Juventus-Inter, sarà la sfida Atalanta-Napoli ad assegnare il secondo posto per la finale di Coppa Italia 2021. Mercoledì 10 febbraio alle 20.45 a Bergamo si ripartirà dallo 0-0 del match d'andata e visto il verdetto del primo round i nerazzurri partono favoriti. Sulla speciale lavagna scommesse "Passaggio del turno", si legge in una nota, la squadra di Gasperini è infatti favorita a quota 1,71, ma quella di Gattuso non è di certo tagliata fuori dai giochi a quota 2,11. Sarà anche il confronto tra due squadre che devono riscattare il brutto score dell'ultima di campionato, con i bergamaschi che hanno subìto la rimonta del Torino (da 3-0 a 3-3) e il Napoli che ha perso contro il Genoa. Per quanto riguarda la lavagna «1X2» l'Atalanta resta comunque avanti nei pronostici a quota 1,82, mentre il pareggio nei due tempi regolamentari vale 3,90. A quota 4,00 la vittoria scaccia crisi del Napoli. Dopo lo 0-0 dell'andata i quotisti si aspettano una gara molto diversa con «Goal» e «Over 2,5» molto probabili e bancati rispettivamente a 1,54 e 1,52. L'affascinante ipotesi dei supplementari si gioca a 10.