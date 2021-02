Chi raggiungerà la Juventus nella semifinale di Coppa Italia? Atalanta e Napoli si affronteranno questa sera a partire dalle 20.45 al Gewiss Stadium partendo dallo 0-0 della gara di andata che tutto lascia aperto per il futuro. Tante sono le sfide nella sfida, ma sicuramente la gara sarà l'ennesimo spartiacque fondamentale della stagione del Napoli con la posizione di Gennaro Gattuso che (avrà una formazione ampiamente rimaneggiata in dfiesa) resta in forte bilico per il proprio futuro. Gasperini è invece saldo al suo posto, ma gli ultimi risultati, in particolare il 3-3 contro il Torino hanno lasciato tanto amaro in bocca e c'è voglai di grande riscatto.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djmsiti; Sutalo, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. All.: Gasperini.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Hysaj; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All.: Gattuso.