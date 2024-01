Ancora Coppa Italia: questa sera toccherà ad Atalanta e Sassuolo affrontarsi negli ottavi di finale per guadagnarsi un posto ai ai quarti e la sfida al Milan. Nei bergamaschi chance per il neo arrivato Hien (in foto, da atalanta.it), mentre i neroverdi affrontano la coppa nel periodo peggiore della loro stagione e in piena lotta per non retrocedere in Serie B.



DOVE VEDERLA - Atalanta-Sassuolo si disputerà mercoledì 3 gennaio 2024 al 'Gewiss Stadium' di Bergamo alle ore 18 e sarà trasmessa in diretta esclusiva da Mediaset sul canale Italia 1.



Le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Bonfanti, Kolasinac; Holm, Adopo, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Pasalic; Muriel. All. Gasperini



SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Missori, Ferrari, Tressoldi, Pedersen; Matheus Henrique, Thorstvedt; Castillejo, Bajrami, Ceide; Mulattieri. All. Dionisi