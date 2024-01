Atalanta-Sassuolo LIVE 1-0: la sblocca de Ketelaere, ci prova Castillejo dal lontano

Redazione CM

Gli ottavi di finale di Coppa Italia vanno avanti con altre due gare in programma oggi: alle 18 si gioca Atalanta-Sassuolo, la vincente sfiderà il Milan. I nerazzurri arrivano da quattro vittorie nelle ultime cinque partite, l'unico ko è arrivato contro il Bologna due giorni prima di Natale. Dall'altra parte c'è la posizione in bilico di Alessio Dionisi, che ha perso quattro delle ultime cinque partite in campionato durante le quali ha conquistato un solo punto nel pareggio di Udine, la situazione in classifica è di 2 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. In questa stagione le due squadre si sono già affrontate in campionato ad agosto a Reggio Emilio, con la vittoria nerazzurra per 2-0 grazie ai gol di De Ketelaere e Zortea.



Le formazioni ufficiali



ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Miranchuk, De Ketelaere. All.: Gasperini.

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Missori, Tressoldi, Ferrari, Viti; Lipani, Bajrami; Castillejo, Volpato, Ceide; Mulattieri. All.: Dionisi.