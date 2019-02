L'Atalanta sale in cattedra nei quarti di finale della Coppa Italia e dà una lezione di calcio alla Juventus, eliminandola con un netto 3-0. Dopo una prova del genere è inevitabile che i ragazzi di Gasperini viaggino veloce nelle quote su chi alzerà il trofeo: sul tabellone Microgame la quota sui nerazzurri è letteralmente crollata fino a 3 volte la scommessa, rendendoli i favoriti per la conquista del trofeo. A 3,00 si gioca anche il successo del Milan, mentre vale 5,00 quello dell'Inter, in campo questa sera contro la Lazio, data a 7,00. Tra le due, a 6,00, si piazza la Fiorentina, pure protagonista di una serata da incorniciare, avendo eliminato la Roma con un incredibile 7-1 al Franchi.