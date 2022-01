Inizia dal Gewiss Stadium di Bergamo l'avventura dell'Atalanta in Coppa Italia con gli uomini di Gasperini che affronteranno il Venezia in gara secca, nel match che mette in palio l'accesso ai quarti di finale. L'Atalanta arriva dal successo 6-2 di Udinese, la squadra allenata da Zanetti è reduce dal ko 3-0 contro il Milan. La vincente di Atalanta-Venezia staccherà il pass per i quarti di finale dove affronterà la vincente di Napoli-Fiorentina.



Oggi, ore 17.30

Atalanta-Venezia

tv: Italia 1

streaming: Mediaset garantirà anche la diretta streaming del match di Bergamo. Due le opzioni disponibili: la prima attraverso il servizio Mediaset Infinity a cui si può accedere collegandosi al sito ufficiale o scaricando l'app su smartphone e tablet.



ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Scalvini; Hateboer, Freuler, Koopmeiners, Pezzella; Pessina, Miranchuk; Muriel. All. Gasperini.



VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Heymans, Fiordilino, Tessmann; Sigurdsson, Johnsen, Kyine. All. Zanetti.