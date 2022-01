Non solo Inter-Juventus. Alle 17.30 si gioca il. La squadra di Gasperini arriva dai sei gol fatti in casa dell'Udinese nell'ultimo turno di campionato, i nerazzurri sono quarti a 41 punti lottano per un posto in Champions. Il Venezia è fuori dalla zona retrocessione nonostante due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre partite. L'ultima vittoria della squadra di Zanetti è proprio in Coppa Italia, quando ai sedicesimi ha eliminato la Ternana vincendo 3-1.- Gasperini sceglie un turnover parziale lanciandoal centro della difesa insieme a Demiral e Palomino; a centrocampo spazio a Koopmeiners vicino a Freuler e Pezzella largo a sinistra. Confermato Muriel davanti, dietro di lui la coppia Pessina-Miranchuk. Zanetti sceglie Lezzerini tra i pali, difesa a tre con Ampadu e a centrocampo la coppia Fiordilino-Tessman., sulla trequarti insieme a Johnsen e dietro all'unica punta Okereke.: Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Pezzella; Pessina, Miranchuk; Muriel.: Lezzerini; Svoboda, Ampadu, Caldara; Crnigoj, Fiordilino, Tessmann, Molinaro, Kiyine, Johnsen; Okereke.