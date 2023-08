Bologna - Cesena: 2-0



Marcatori: 2’ pt Corazza, 35’ st Zirkzee



BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch (42’ st De Silvestri), Beukema, Bonifazi, Corazza (36’ st Lykogiannis); Ferguson, Dominguez, Aebischer; Pyyhtia (16’ st El Azzouzi), Moro (37’ st Urbanski), Arnautovic (37’ st Zirkzee). All. Motta.



CESENA (3-5-2): Pisseri; Ciofi, Prestia, Silvestri (dal 1’’ st Piacentini); Adamo (20’ st Pierozzi), Bianchi, Francesconi, Donnarumma, Bumbu (dal 1’ st Saber); Shpendi (19’ st Corazza S.), Giovannini (dal 39’ st Berti). All. Toscano.



Arbitro: Manganiello di Pinerolo



Ammoniti: 37’ pt Adamo (C).