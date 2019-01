Bologna-Juventus 0-2

Marcatori: p.t. 9' Bernardeschi; s.t. 4' Kean.

Bologna (3-5-2): Da Costa; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello (24' s.t. Orsolini), Svanberg (18' s.t. Donsah), Pulgar, Soriano, Dijks; Sansone, Destro (32' s.t. Palacio). A disp. Skorupski, Corbo, Pirana, Gonzalez, De Maio, Krejci, Mbaye, Palacio, Okwonkwo, Falcinelli. All. Inzaghi.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola (34' s.t. Alex Sandro); Emre Can, Pjanic, Khedira; Bernardeschi, Kean (18' s.t. Ronaldo), Dougls Costa (32' s.t. Dybala). A disp. Perin, Pinsoglio, Benatia, Matuidi, Rugani, Bentancur. All. Allegri

Ammoniti: p.t. 30' Bernardeschi (J), 43' De Sciglio (J); s.t. 24' Emre Can (J), 37' Soriano (B).